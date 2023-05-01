Сколько россиян воюет в районе Бахмута: ответ ВСУ

На Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысячи российских оккупантов. При этом для боев враг привлек десятки танков и 450 бронемашин.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным".

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысячи личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии", - рассказал изданию спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, потери оккупантов в районе Бахмута составляют примерно 100 погибших ежедневно.

Напомним, что самые горячие бои продолжаются на Востоке, где эпицентром остается Бахмут.

Добавим, как заявляли в Минобороны, врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы.

При этом на Бахмутском направлении украинским воинам удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

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