Россия хочет взять Бахмут до 9 мая, - источники

Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута - 9 мая. А потом, по одной из версий, российский диктатор Владимир Путин может объявить на этой "победной ноте" об окончании войны: мол, "все цели "сво" выполнены, украинская армия разбита".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным" .

Как признаются собеседники издания, определенная логика в этом есть. Дело в том, что не факт, что, взяв Бахмут, россияне будут способны физически продолжать наступление. После изнурительных боев за северодонецкую агломерацию прошлым летом продвижение противника забуксовало на месяцы. Далее, после украинского наступления, Россия станет только терять оккупированные территории. То есть, со стороны Москвы "окончание войны" станет попыткой зафиксировать то, что они забрали.

Если Россия объявит о завершении войны до наступления ВСУ, существует риск, что мировые лидеры будут убеждать Киев начать переговоры вместо военной операции. Тем более что политиков, выступающих за мир не в интересах Украины, не становится меньше.

Если же Кремль заявит о том, что заканчивает войну и хочет переговоров, круг миротворцев только расширится. Именно поэтому задача Украины - удерживать оборону Бахмута и не дать Москве хоть какой-то "победы" по крайней мере до начала нашего наступления.

Как сообщалось, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что враг бросает в бой новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Однако взять Бахмут им не удается, а на некоторых участках ВСУ успешно контратакуют.

Напомним, ранее спикер Нацгвардии Руслан Музычук рассказал, что бои на некоторых участках фронта на востоке Украины идут на минимальных расстояниях. Речь идет о 100, а в некоторых случаях о 50 метрах.