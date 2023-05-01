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ЗСУ пояснили, як відбуваються бої за Бахмут: один із найважчих видів

Фото: бої в Бахмуі є одними з найтяжчих (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Бахмуті в міській забудові тривають бої, що є одними з найважчих. Триває позиційна війна, коли ворог іноді захоплює позиції, а українські бійці у відповідь їх відвойовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Там іде позиційна війна, в міській забудові ідуть бої, це один з найважчих видів бою", - заявив Череватий.

За його словами, іноді ворог має певний успіх після того, як вдаривши великими силами артилерійськими, знищивши інфраструктуру може пройти.

"Але ми відповідно нанісши по ньому вогневе ураження контратакуємо і часто відвойовуємо назад свої позиції. Йде така позиційна війна, але не дивлячись на всі такі потужні залучення сил ворога, ворогу не вдається найголовніше - повністю захопити Бахмут", - зауважив Череватий.

Нагадаємо, як розповів командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський, ситуація в Бахмуті складна, але на окремих ділянках міста Сили оборони контратакували військових РФ, тож ворог залишив деякі позиції.

Додамо, що на Бахмутському напрямку проти українських сил воює 25,6 тисячі російських окупантів.

Крім того, за даними співрозмовників РБК-Україна, росіяни поставили собі черговий "дедлайн" з окупації Бахмута - 9 травня.

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