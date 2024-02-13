ВСУ предупреждают об очередном фейке россиян: якобы ударили по полигону

Россияне придумали фейк о якобы ударе по полигону украинских военных в Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского и ASTRA .

Детали фейка

Ранее российские "военкоры" сообщили, что в Селидово Донецкой области был якобы нанесен удар по полигону, где находилось до 1,5 тысячи бойцов ВСУ.

Россияне придумали, что личный состав должен был использоваться для контратак в районе Авдеевки.

Официальная информация

Командующий Тарнавский сообщил, что российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово.

Фото: Селидово (deepstatemap.live)

"Это российская ИПСО", - написал он.

Зачем россияне это делают

По словам Тарнавского, таким образом противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении.

Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5-го по 11 февраля) - 2947 человек.

Обстрел Селидовской общины

Также Тарнавский указал, что россияне примерно в 10:40 утра ударили из РСЗО "Ураган" по пгт Цукурино Покровского района.

Сотрудники ГСЧС обследовали местность и установили, что в результате обстрела повреждены 2 многоквартирных двухэтажных жилых дома по улице Светлая и легковой автомобиль. Пострадавших и погибших нет.

Обстрелы Селидово

Российские захватчики в ночь на 8 февраля обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро - получили ранения. Россияне семь раз обстреляли город. Из-под завалов спасли три человека.

Кроме того, при обстреле Селидово 8 февраля российские войска использовали ракету Северной Кореи КN 23.