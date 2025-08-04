ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян, - источники

Бердянск, Запорожская область, Понедельник 04 августа 2025 17:28
UA EN RU
В оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян, - источники Фото: в оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Во временно оккупированном Бердянске вечером 3 августа произошел взрыв на электроподстанции. Она обеспечивает электроэнергией ремонтную базу и склад российских захватчиков.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

По информации источников, в Бердянске вчера поздно вечером произошел взрыв на электроподстанции, поставляющей электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода "Бердянские жатки".

После оккупации города российские военные превратили цеха завода в большую ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ.

Первыми о мощном взрыве написали местные жители в соцсетях. Позже очевидцы распространили в пабликах видео и информацию о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города, из-за чего на некоторых близлежащих улицах исчезла электроэнергия.

В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, которая поставляла электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники. Окончательные последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются.

Фото: в оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян (источники в разведке)

Ситуация в Бердянске

Российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. После этого россияне используют город для сосредоточения живой силы и техники для обеспечения ресурсами группировки, воюющей в Украине.

При этом в городе часто гремят взрывы. Силы обороны не раз наносили удары по объектам россиян в Бердянске, в частности по порту.

В июне во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай.

К тому же в этом году в Бердянске был взорван автомобиль. А в нем, как стало известно, находился "заместитель председателя" оккупационной администрации города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Запорожская область Война в Украине
Новости
Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна: у Зеленского дали прогноз
Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна: у Зеленского дали прогноз
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому