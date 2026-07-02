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В Украине анонсировали конкурс на создание роботов-гуманоидов для ВСУ

15:36 02.07.2026 Чт
2 мин
Как планируют использовать роботов в ВСУ?
aimg Константин Широкун
В Украине анонсировали конкурс на создание роботов-гуманоидов для ВСУ Фото: в Украине анонсировали конкурс на создание роботов-гуманоидов для ВСУ (Getty Images)
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В Украине в ближайшее время в рамках оборонного кластера Brave1 объявят грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Brave1 Advantage.

По его словам, боевые работы должны минимизировать риски для украинских военных при выполнении боевых задач и ротации на передовой.

Руководитель Brave1 Андрей Гриценюк также добавил, что развитие этого направления отвечает современным мировым тенденциям, ведь создание человекоподобных роботов активно продвигается в США и Китае.

По его словам, на первом этапе украинские инженеры будут работать над более простыми моделями, которые впоследствии будут постепенно совершенствоваться и получать более широкий функционал.

Работы на вооружении ВСУ

Ранее американская робототехническая компания Foundation при поддержке правительств США и Украины провела первые испытания двух роботов-гуманоидов Phantom MK-1 .

Тесты показали как огромный потенциал андроидов, так и серьезные технические ограничения, мешающие им полноценно заменить пехоту.

Модель Phantom MK-1, представленная осенью 2025 г., стала одной из первых в мире гуманоидных платформ, разработанных с учетом специфики боевых действий.

Рост работы составляет около 175 сантиметров, а вес колеблется в пределах 79-82 килограммов. На передовой Украине гуманоидов использовали преимущественно для подвоза боекомплекта и провизии на позиции под огнем.

Ранее мы писали, что Компания BlueBird Techразработала новый детектор дронов под названием "Чуйка 4.0", оснащенный дополнительным модулем , способным сканировать пространство на новом диапазоне.

Также сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

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