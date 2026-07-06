ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

В Украине создали перехватчик "Шахедов", работающий без GPS (фото)

15:22 06.07.2026 Пн
2 мин
Сколько может пролететь новый перехватчик "Шахедов"?
aimg Константин Широкун
В Украине создали перехватчик "Шахедов", работающий без GPS (фото) Фото: в Украине создали новый перехватчик "Шахедов" (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская Dark River анонсировала показ дрона-перехватчика APUS-1, предназначенного для борьбы с дронами-камикадзе типа Shahed и разведывательными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defender Media .

APUS-1 является беспилотником самолетного типа. Его крейсерская скорость составляет 140 км/ч, а максимальная может достигать 320 км/ч. Аппарат способен действовать в радиусе до 50 км, находиться в воздухе до 50 минут и перевозить полезную нагрузку массой до 1,5 кг. Запуск производится с помощью катапульты.

Дрон оснащен цифровым видеоканалом и камерой дневного видения, поддерживает автономную навигацию без использования GPS, а также допускает ручное управление. Для работы комплекса достаточно двух операторов, а его подготовка к запуску занимает менее пяти минут. Максимальная рабочая высота полета заявлена на уровне 4500 метров.

Координаты целей APUS-1 могут получаться в режиме реального времени от радиолокационных станций или других систем наблюдения. Уничтожение цели осуществляется путём прямого кинетического поражения или подрыва боевой части. Если миссию выполнить не удалось, беспилотник возвращается в район запуска, при необходимости может быть активирована функция самоуничтожения.

В настоящее время APUS-1 проходит процедуру кодификации. На государственном маркетплейсе Brave1 Market его стоимость составляет 140 тысяч гривен. По информации производителя, этот перехватчик уже используется десятью военными подразделениями.

В Украине создали перехватчик &quot;Шахедов&quot;, работающий без GPS (фото)

Фото: характеристики дрона APUS-1 (инфографика РБК-Украина)

Напомним, 1 июля стало известно, что Украина вводит упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров. Новая модель позволит сократить срок рассмотрения заявок от производителей в три раза.

Упрощенная процедура будет действовать для поставок в страны, с которыми подписаны соглашения в формате Drone Deal, а ее главное изменение – сокращение срока рассмотрения заявок с 90 до 30 дней.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины