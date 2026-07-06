В Украине создали перехватчик "Шахедов", работающий без GPS (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defender Media .

APUS-1 является беспилотником самолетного типа. Его крейсерская скорость составляет 140 км/ч, а максимальная может достигать 320 км/ч. Аппарат способен действовать в радиусе до 50 км, находиться в воздухе до 50 минут и перевозить полезную нагрузку массой до 1,5 кг. Запуск производится с помощью катапульты.

Дрон оснащен цифровым видеоканалом и камерой дневного видения, поддерживает автономную навигацию без использования GPS, а также допускает ручное управление. Для работы комплекса достаточно двух операторов, а его подготовка к запуску занимает менее пяти минут. Максимальная рабочая высота полета заявлена на уровне 4500 метров.

Координаты целей APUS-1 могут получаться в режиме реального времени от радиолокационных станций или других систем наблюдения. Уничтожение цели осуществляется путём прямого кинетического поражения или подрыва боевой части. Если миссию выполнить не удалось, беспилотник возвращается в район запуска, при необходимости может быть активирована функция самоуничтожения.

В настоящее время APUS-1 проходит процедуру кодификации. На государственном маркетплейсе Brave1 Market его стоимость составляет 140 тысяч гривен. По информации производителя, этот перехватчик уже используется десятью военными подразделениями.

Фото: характеристики дрона APUS-1 (инфографика РБК-Украина)