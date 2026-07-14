ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ нужны работы и экзоскелеты: Brave1 предлагает миллионы оружейникам

06:26 14.07.2026 Вт
2 мин
Какую максимальную сумму на проект могут получить украинские оружейники?
aimg Филипп Бойко
ВСУ нужны работы и экзоскелеты: Brave1 предлагает миллионы оружейникам Фото: испытание боевого робота ВСУ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинский кластер Brave1 запускает новые гранты на сумму до 8 миллионов гривен на один проект. В фокусе - лазерная ПВО, эвакуационный транспорт и робототехника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Совместно с военными кластер определил 53 приоритетных направления для разработок. Они охватывают девять разных сфер деятельности. Государство ищет решения, способные обеспечить реальный прорыв на фронте.

Программа финансирования построена гибко: сумма гранта варьируется от 500 тысяч до 8 миллионов гривен. Конечная цифра зависит от того, насколько готова технология. Деньги можно потратить на проверку идеи, изготовление готового изделия или его финальные испытания.

Отдельный пункт - BraveTech EU

Также внимание уделили новой инициативе - BraveTech EU. Она создана специально для наиболее амбициозных и сложных разработок. Здесь другие правила: максимальную сумму можно получить даже на начальном этапе. Главное требование - на выходе должен быть рабочий прототип.

В список BraveTech EU включили более 40 критически важных позиций.

Среди них:

  • экзоскелеты для пехоты;
  • беспилотники для эвакуации раненых;
  • комплексы активной защиты бронетехники;
  • скоростные средства поражения и легкие торпеды;
  • специальные боеприпасы для уничтожения блиндажей

Дальше - еще больше грантов

В скором времени Brave1 объявит о старте специализированных конкурсов. Их общий бюджет превышает 100 миллионов гривен, и эти средства будут направлены на разработку техники, которая еще вчера казалась фантастикой.

Военные ждут украинские радары и системы лазерной ПВО. Также в фокусе разработчиков находятся гуманоидные работы и маневровые аэробаги. Отдельным пунктом стоит защита от управляемых авиабомб (анти-КАБ).

Вся подробная информация об условиях участия уже доступна на официальном сайте кластера.

Что еще известно о Brave1

Кластер Brave1 открыл свой магазин, в котором можно приобрести для подразделений ВСУ все необходимое в зависимости от потребностей. К примеру, там уже проходит процедуру кодификации дрон-перехватчик APUS-1, предназначенный для борьбы с дронами-камикадзе типа Shahed и разведывательными беспилотниками.

А во время Brave1 Advantage министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о грантовом конкурсе на разработку роботов-гуманоидов для Сил обороны. На первом этапе украинские инженеры будут работать над более простыми моделями, которые будут постепенно совершенствоваться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech
Новости
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Аналитика
РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль