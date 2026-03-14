ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ постепенно продвигаются вперед: Сырский рассказал о ситуации на юге

11:48 14.03.2026 Сб
2 мин
По словам главкома, для успешной операции важна информационная тишина
aimg Татьяна Степанова
ВСУ постепенно продвигаются вперед: Сырский рассказал о ситуации на юге Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Силы обороны Украины на южном направлении продолжают постепенно продвигаться вперед, ведя бои за освобождение украинских населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Сирский посетил Южную операционную зону, где сейчас идут активные боевые действия.

Главнокомандующий встретился с руководством наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, по текущей обстановке и действиям в определенных полосах.

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", - отметил Сырский.

Главком на месте отдал распоряжение для решения проблемных вопросов. Также обсудили варианты и перспективы дальнейших действий.

"Наши приоритеты - освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", - добавил Сырский.

Напомним, российские войска в последние недели активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта.

Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов местами превысила показатели одного из самых напряженных участков фронта - района Покровска.

По данным DeepState, российское командование также проводит перегруппировку сил и пополнение резервов. Аналитики считают, что такие действия могут быть связаны с изменением погодных условий и появлением густой растительности, что способно повлиять на тактику боевых действий на фронте.

Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
Новости
Аналитика
