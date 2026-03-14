ВСУ постепенно продвигаются вперед: Сырский рассказал о ситуации на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Сирский посетил Южную операционную зону, где сейчас идут активные боевые действия.

Главнокомандующий встретился с руководством наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, по текущей обстановке и действиям в определенных полосах.

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", - отметил Сырский.

Главком на месте отдал распоряжение для решения проблемных вопросов. Также обсудили варианты и перспективы дальнейших действий.

"Наши приоритеты - освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", - добавил Сырский.