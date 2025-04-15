Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших возросло до 125
В Сумах возросло количество раненых в результате ракетного обстрела 13 апреля. Среди них 18 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.
Сейчас известно о 125 раненых, среди которых:
- 107 взрослых;
- 18 детей.
Также 44 человека, среди которых 10 детей, находятся в больнице. Состояние семерых - тяжелое.
Ракетный обстрел Сум 13 апреля
13 апреля, в Вербное воскресенье, российские террористы атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. Одна из ракет попала в центр города, где в тот момент находилось много людей. В результате обстрела город претерпел серьезные разрушения, были повреждены жилые, а также нежилые дома и транспорт.
Согласно данным Сумской областной прокуратуры, по состоянию на 14 апреля было известно о 35 погибших.
Вчера правоохранители показали первые кадры с места удара.
Также добавим, что обстрел вызвал возмущение среди международного сообщества. Западные лидеры осудили действия России, отметив, что ее обстрелы свидетельствуют об отсутствии уважения к человеческой жизни.
Подробнее об обстреле города - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.