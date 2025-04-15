Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших возросло до 125

В Сумах возросло количество раненых в результате ракетного обстрела 13 апреля. Среди них 18 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет .

Также 44 человека, среди которых 10 детей, находятся в больнице. Состояние семерых - тяжелое .

Сейчас известно о 125 раненых , среди которых:

Ракетный обстрел Сум 13 апреля

13 апреля, в Вербное воскресенье, российские террористы атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. Одна из ракет попала в центр города, где в тот момент находилось много людей. В результате обстрела город претерпел серьезные разрушения, были повреждены жилые, а также нежилые дома и транспорт.

Согласно данным Сумской областной прокуратуры, по состоянию на 14 апреля было известно о 35 погибших.

Вчера правоохранители показали первые кадры с места удара.

Также добавим, что обстрел вызвал возмущение среди международного сообщества. Западные лидеры осудили действия России, отметив, что ее обстрелы свидетельствуют об отсутствии уважения к человеческой жизни.

Подробнее об обстреле города - в материале РБК-Украина.

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