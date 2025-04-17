Дроны вторые сутки атакуют Шую в России: аналитики указали на важный момент
Дроны вторые сутки подряд атакуют российскую 112-ю ракетную бригаду в Шуе Ивановской области. Она принимала участие в нанесении удара по Сумах 13 апреля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как отмечают аналитики, для таких атак украинские дроны "Лютый" должны преодолеть более 700 км и прорвать систему ПВО в так называемом Центральном промышленном районе России.
"И именно факт того, что место дислокации российской ракетной бригады под атакой уже вторые сутки - очень важный показатель", - отмечают они
Дело в том, что Шуя находится в 700 км от границы Украины, но реальный маршрут полета украинских дронов очевидно значительно длиннее, потому что необходимо обойти мощный район противовоздушной обороны Московской области и поразить цели в так называемом Центральном промышленном районе РФ, наиболее защищенном от воздушных атак и несмотря на это украинские дроны долетают до цели.
"А вторая атака подряд - это о том, что в РФ не смогли прикрыть свои пробелы в системе противовоздушной обороны через которые во второй раз прошли украинские дроны", - констатируют в статье.
Кроме того, это является доказательством наличия в распоряжении Сил обороны Украины соответствующего количества дальнобойных дронов для методической атаки.
Атака дронов Шуи Ивановской области
В ночь на 17 апреля жители Шуи Ивановской области сообщали о новых взрывах в городе. Позже в сети появился момент повторной атаки на 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в Шуе Ивановской области.
Кроме того, 112-ю гвардейскую ракетную бригаду (в/ч 03333) в Ивановской области атаковали дроны и 16 апреля. Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок города Шуя. По данным ГУР МО, эта бригада вместе с 448-й причастна к удару по центру Сум 13 апреля.
Месть за Сумы
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, имея в виду обстрел Сум, когда погибли более 30 человек и 100 получили ранения, заявил, что Украина ответит тем российским оккупантам, которые убивают украинцев в мирных городах и для этого есть необходимое оружие.
Добавим, что 15 апреля Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.
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