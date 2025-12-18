ВСУ пленили в Покровске двух российских наемников из Колумбии (видео)

Бои за Покровск

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

По его словам, после рабочих совещаний с командирами корпусов и подразделений был определен комплекс мер для усиления оборонительных рубежей и повышения эффективности действий Сил обороны.

Ранее, 10 декабря, армия РФ предприняла попытку прорыва в направлении села Гришино вблизи Покровска, привлекая колонну мототехники, однако наступление было сорвано, а подразделения противника подверглись прицельным ударам украинских военных.

Кроме того, в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем выполняют задачи по сдерживанию врага в Покровской агломерации.

Благодаря скоординированным действиям защитников почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям, уничтожается.