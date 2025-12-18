ЗСУ полонили у Покровську двох російських найманців з Колумбії (відео)

Бої за Покровськ

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.

За його словами, після робочих нарад із командирами корпусів та підрозділів було визначено комплекс заходів для посилення оборонних рубежів і підвищення ефективності дій Сил оборони.

Раніше, 10 грудня, армія РФ здійснила спробу прориву в напрямку села Гришине поблизу Покровська, залучивши колону мототехніки, однак наступ було зірвано, а підрозділи противника зазнали прицільних ударів українських військових.

Крім того, у 7-му корпусі ДШВ повідомили, що Сили оборони України й надалі виконують завдання зі стримування ворога в Покровській агломерації.

Завдяки скоординованим діям оборонців майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів, знищується.