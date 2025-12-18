ЗСУ полонили у Покровську двох російських найманців з Колумбії (відео)

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли у Покровську в полон двох колумбійців, які воювали на боці Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву штурмового полку в Telegram.
У заяві штурмовиків йдеться, що у Покровську воїни полку взяли в полон двох громадян Колумбії.
"Вони стверджують, що приїхали до Росії працювати. Росіяни пообіцяли їм зарплату у 2500 доларів на місяць і роботу на будівництві", - йдеться у дописі.
Після того, як колумбійці прибули до Уфи, у них забрали документи, дали автомати та без їжі й води відправили штурмувати Покровськ.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.
За його словами, після робочих нарад із командирами корпусів та підрозділів було визначено комплекс заходів для посилення оборонних рубежів і підвищення ефективності дій Сил оборони.
Раніше, 10 грудня, армія РФ здійснила спробу прориву в напрямку села Гришине поблизу Покровська, залучивши колону мототехніки, однак наступ було зірвано, а підрозділи противника зазнали прицільних ударів українських військових.
Крім того, у 7-му корпусі ДШВ повідомили, що Сили оборони України й надалі виконують завдання зі стримування ворога в Покровській агломерації.
Завдяки скоординованим діям оборонців майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів, знищується.