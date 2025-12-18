UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ полонили у Покровську двох російських найманців з Колумбії (відео)

Ілюстративне фото: українські воїни взяли в полон колумбійців, яких росіяни обманом заманили до свого війська (sof.mil.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли у Покровську в полон двох колумбійців, які воювали на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву штурмового полку в Telegram.

У заяві штурмовиків йдеться, що у Покровську воїни полку взяли в полон двох громадян Колумбії.

"Вони стверджують, що приїхали до Росії працювати. Росіяни пообіцяли їм зарплату у 2500 доларів на місяць і роботу на будівництві", - йдеться у дописі.

Після того, як колумбійці прибули до Уфи, у них забрали документи, дали автомати та без їжі й води відправили штурмувати Покровськ.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.

За його словами, після робочих нарад із командирами корпусів та підрозділів було визначено комплекс заходів для посилення оборонних рубежів і підвищення ефективності дій Сил оборони.

Раніше, 10 грудня, армія РФ здійснила спробу прориву в напрямку села Гришине поблизу Покровська, залучивши колону мототехніки, однак наступ було зірвано, а підрозділи противника зазнали прицільних ударів українських військових.

Крім того, у 7-му корпусі ДШВ повідомили, що Сили оборони України й надалі виконують завдання зі стримування ворога в Покровській агломерації.

Завдяки скоординованим діям оборонців майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів, знищується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПокровськЗбройні сили УкраїниКолумбияВійна в Україні