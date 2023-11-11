ВСУ показали уничтожение "Шахеда" в Одесской области (видео)

В ВСУ сообщили, что сегодняшняя ночь стала очередной в борьбе с российским оккупантом в украинском небе.

"Воины-зенитчики воздушного командования "Юг" уничтожают врага", - подчеркнули в командовании.

"На видео - поражение вражеского ударного беспилотника "Shahed-131/136" в ночь на 11 ноября 2023 года в Одесской области", - сообщили в ВСУ.

Российские атаки по Украине

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине 10 ноября вечером. Беспилотники фиксировали в ряде областей, а в Киеве работала ПВО. Позже взрывы прогремели в Одесской области.

А утром 21 сентября россияне тоже устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме того, в некоторых областях работало ПВО.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), состоящая из разных видов вооружения. В то же время, ни одно ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

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