Многоуровневая система. В КГВА раскрыли "секреты" ПВО Киева

Вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко, пишет РБК-Украина со ссылкой на ТСН .

"Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК -"Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.", - рассказал он.

Что касается зенитно-ракетных комплексов, то, по словам Попко, это С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

"Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки", отметил начальник КМВА.

В то же время Попко подчеркнул, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле.

"Воздушные тревоги раздаются когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственными за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Призываю всех жителей столицы, бизнес - каждый из вас, собственным примером, наставлениями должен мотивировать людей находиться в укрытиях" , - отметил он.

Инцидент с ПВО Киева

В ночь на 10 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В столице и Киевской области работала противовоздушная оборона.

После ночной атаки агентство Reuters опубликовало в сети фото, где зафиксирована работа систем ПВО в Киеве. Эти изображения распространили крупнейшие украинские Telegram-каналы. В Воздушных силах устроили проверку.