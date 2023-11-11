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ЗСУ показали знищення "Шахеда" в Одеській області (відео)

Фото: ЗСУ знищили воржий "Шахед" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України показали момент знищення "Шахеда" в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил ЗСУ.

В ЗСУ повідомили, що сьогоднішня ніч стала черговою в боротьбі з російським окупантом в українському небі.

"Воїни-зенітники повітряного командування "Південь" знищують ворога", - наголосили в командування.

 

"На відео - ураження ворожого ударного безпілотника "Shahed-131/136" у ніч на 11 листопада 2023 року в Одеській області", - повідомили в ЗСУ.

Російські атаки по Україні

Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні 10 листопада ввечері. Безпілотники фіксували у низці областей, а в Києві працювала ППО. Пізніше вибухи пролунали в Одеській області.

А вранці 21 вересня росіяни теж влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинилися Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, у деяких областях працювало ППО.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас жодна ППО, в тому числі і столиці, не гарантує повний захист.

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