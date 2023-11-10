Оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами: какие области под угрозой
Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине сегодня, 10 ноября, вечером. Беспилотники уже фиксируют в ряде областей.
Все детали атаки РФ - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины, карта воздушных тревог, Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.
По состоянию на 21:40 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Дроны на юге
По информации Воздушных сил, ударные дроны зафиксировали в Херсонской области. Они направлялись в сторону Николаевской области.
Также угроза атаки дронов есть и в Днепропетровской области.
В то же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что в сторону Одесского района летят ударные беспилотники. Он призвал местных жителей находится в укрытиях, не подходить к окнам и не снимать работу противовоздушной обороны.
Дроны на востоке
Воздушные силы отмечают, что российские беспилотники заходят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области.
Дроны в центральной части Украины
Также, по информации ВС ВСУ, вражеские дроны заметили в Полтавской области. Они направляются в сторону Миргорода.
БПЛА фиксируют и в Кировоградской области. Они летят в северо-западном направлении. Есть угроза для Черкасской области.
Обновлено 22:00
Воздушные силы сообщают о движении вражеских БПЛА в сторону Смелы Черкасской области.
Также дроны из Сумской области уже фиксируют в Богодуховском районе Харьковской области. Жителей Харькова призывают оставаться в укрытиях из-за того, что БПЛА летят в направлении города.
Обновлено 22:36
Воздушную тревогу объявили в Киеве и области. Воздушные сили предупреждают об угрозе ударных дронов и просят жителей оставаться в укрытиях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.