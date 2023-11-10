Оккупанты снова атакуют Украину ударными дронами: какие области под угрозой

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине сегодня, 10 ноября, вечером. Беспилотники уже фиксируют в ряде областей.

Все детали атаки РФ - в материале РБК-Украина ниже.

По состоянию на 21:40 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Дроны на юге

По информации Воздушных сил, ударные дроны зафиксировали в Херсонской области. Они направлялись в сторону Николаевской области.

Также угроза атаки дронов есть и в Днепропетровской области.

В то же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что в сторону Одесского района летят ударные беспилотники. Он призвал местных жителей находится в укрытиях, не подходить к окнам и не снимать работу противовоздушной обороны.

Дроны на востоке

Воздушные силы отмечают, что российские беспилотники заходят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области.

Дроны в центральной части Украины

Также, по информации ВС ВСУ, вражеские дроны заметили в Полтавской области. Они направляются в сторону Миргорода.

БПЛА фиксируют и в Кировоградской области. Они летят в северо-западном направлении. Есть угроза для Черкасской области.

Обновлено 22:00

Воздушные силы сообщают о движении вражеских БПЛА в сторону Смелы Черкасской области.

Также дроны из Сумской области уже фиксируют в Богодуховском районе Харьковской области. Жителей Харькова призывают оставаться в укрытиях из-за того, что БПЛА летят в направлении города.

Обновлено 22:36

Воздушную тревогу объявили в Киеве и области. Воздушные сили предупреждают об угрозе ударных дронов и просят жителей оставаться в укрытиях.