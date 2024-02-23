ВСУ показали видео поставки боеприпасов на позиции с помощью робота

Украинские подразделения используют на фронте автоматические роботизированные системы. На этот раз благодаря такому комплексу на позиции были доставлены боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

На видео показан роботизированный логистический комплекс. Он предназначен для безопасной доставки боеприпасов на позиции защитников.

Как рассказали в Сухопутных войсках, комплекс использовали бойцы 47 отдельной механизированной бригады.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединилось более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи. Как заявил Умеров, 17 февраля, коалиция дронов официально стартовала.

Кроме того, 17 февраля стало известно, что Великобритания работает над тем, чтобы вооружить Украину тысячами новых беспилотников с искусственным интеллектом.

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