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ЗСУ показали відео постачання боєприпасів на позиції за допомогою робота

П'ятниця 23 лютого 2024 17:03
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ЗСУ показали відео постачання боєприпасів на позиції за допомогою робота Фото: ЗСУ показали відео постачання боєприпасів на позиції за допомогою робота (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські підрозділи використовують на фронті автоматичні роботизовані системи. Цього разу завдяки такому комплексу на позиції було доставлено боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

На відео показано роботизований логістичний комплекс. Він призначений для безпечного доставляння боєприпасів на позиції оборонців.

Як розповіли у Сухопутних військах, комплекс використали бійці 47 окремої механізованої бригади.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів у січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги. Як заявив Умеров, 17 лютого,коаліція дронів офіційно стартувала.

Крім того, 17 лютого стало відомо, що Британія працює над тим, щоб озброїти Україну тисячами нових безпілотників з штучним інтелектом.

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