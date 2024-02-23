ЗСУ показали відео постачання боєприпасів на позиції за допомогою робота

Українські підрозділи використовують на фронті автоматичні роботизовані системи. Цього разу завдяки такому комплексу на позиції було доставлено боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

На відео показано роботизований логістичний комплекс. Він призначений для безпечного доставляння боєприпасів на позиції оборонців.

Як розповіли у Сухопутних військах, комплекс використали бійці 47 окремої механізованої бригади.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів у січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги. Як заявив Умеров, 17 лютого,коаліція дронів офіційно стартувала.

Крім того, 17 лютого стало відомо, що Британія працює над тим, щоб озброїти Україну тисячами нових безпілотників з штучним інтелектом.

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