Коалиция дронов официально стартовала, - Умерова

Коалиция дронов, которую возглавляют Латвия и Британия, официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Министр обороны Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях, а также выразил благодарность солидерам коалиции - Латвии и Великобритании.

"Это веха на пути к достижению технологического превосходства над нашим врагом. Серийное производство и поставки БпЛА значительно расширяют возможности Вооруженных сил Украины", - заявил Умеров.

В частности, к коалиции уже присоединились:

Швеция;

Дания;

Германия;

Литва;

Эстония;

Нидерланды.

"Вступление в Коалицию является открытым для других желающих стран", - добавляет пресс-служба.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.