Союзники планируют вооружить Украину тысячами дронов с искусственным интеллектом, - СМИ

Британия работает со странами, в том числе с Соединенными штатами Америки (США), над вооружением Украины тысячами новых беспилотников с искусственным интеллектом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Военные планировщики Запада, которые разрабатывают технологию считают, что это позволит Украине подавить определенные позиции врага благодаря вышеупомянутым БпЛА. Они отметили, что беспилотники могут поставить Киеву уже в течение нескольких следующих месяцев, впрочем, сроки все же могут быть нарушены.

"Беспилотники приобретают все большее значение в российско-украинской войне, поскольку конфликт приближается к двухлетней отметке, и продолжается глобальная гонка за разработку новых технологий, которые могут определить будущее войны. Россия наращивает собственное внутреннее производство боевых дронов для поддержки вторжения и получила значительные поставки от своего союзника Ирана", - объясняет издание.

Внимание к БпЛА появилось в то время, когда Украина столкнулась с нехваткой артиллерии, что может стать критическим в течение следующих трех месяцев, в связи с чем военным, возможно, придется принять решение сосредоточиться на более узком фронте войны.

"Хотя новые возможности беспилотников не заменят насущную потребность в снарядах, они могут помочь смягчить часть этой нехватки и создать новую динамику на поле боя, говорят люди", - пишет Bloomberg.

Как пояснил один из собеседников издания, дроны с искусственным интеллектом будут развернуты в большие флотилии, которые будут связываться между собой для нацеливания на вражеские позиции без необходимости управлять каждым из них человеком-оператором.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

Как заявил Умеров, 17 февраля, коалиция дронов официально стартовала.