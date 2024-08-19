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В ВСУ показали, как выглядит Суджа под контролем Украины (видео)

Иллюстративное фото: украинские воины взяли под контроль Суджу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники держат под контролем город Суджа Курской области. Местные жители не боятся с ними контактировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ в Telegram.

СтратКом обнародовал видео, на котором присутствуют кадры из Суджи. Примечательно, что сильных разрушений в результате наступления украинских военных в городе нет. 

 

При этом местные жители, которые остались в Судже, контактируют с украинскими воинами. Женщина, проживающая в городе рассказывает, что местные власти пообещали эвакуировать их на автобусах, но этого так и не сделали. 

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, украинские защитники две недели назад начали операцию в Курской области. Это стало неожиданностью для врага, граница была плохо защищена, поэтому украинским защитникам удалось достичь успехов.

В частности, бойцы Вооруженных сил Украины взяли под свой контроль десятки населенных пунктов. Среди них - город Суджа.

Еще на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские защитники завершили поиск и ликвидацию врага в населенном пункте.

Также украинским воинам удалось взять в плен большое количество россиян. Среди них были и обычные срочники. Как пишут западные СМИ, в одной из украинских тюрем побывало около 250 срочников РФ за девять дней.

Сегодня, 19 августа, стало известно, что ВСУ уничтожили третий и последний мост через реку Сейм в Курской области.

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