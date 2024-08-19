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У ЗСУ показали, як виглядає Суджа під контролем України (відео)

Иллюстративное фото: украинские воины взяли под контроль Суджу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники контролюють місто Суджа Курської області. Місцеві жителі не бояться контактувати з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ у Telegram.

СтратКом оприлюднив відео, на якому присутні кадри з Суджи. Примітно, що сильних руйнувань внаслідок наступу українських військових у місті немає.

При цьому місцеві мешканці, які залишились у Суджі, контактують із українськими воїнами. Жінка, яка проживає в місті, розповідає, що місцева влада пообіцяла евакуювати їх на автобусах, але цього так і не зробила.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, українські захисники два тижні тому розпочали операцію у Курській області. Це стало несподіванкою для ворога, кордон був погано захищений, тож українським захисникам вдалося досягти успіхів.

Зокрема бійці Збройних сил України взяли під свій контроль десятки населених пунктів. Серед них - місто Суджа.

Ще минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські захисники завершили пошук та ліквідацію ворога у населеному пункті.

Також українським воїнам вдалося взяти в полон велику кількість росіян. Серед них були і звичайні строковики. Як пишуть західні ЗМІ, в одній із українських в'язниць побувало близько 250 строковиків РФ за дев'ять днів.

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що ЗСУ знищили третій та останній міст через річку Сейм у Курській області.

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Курська областьСуджаЗбройні сили УкраїниВійна в Україні