ВСУ взяли в плен как минимум 250 российских срочников в Курской области: WP узнало детали

Украинским защитникам в ходе операции в Курской области удалось взять в плен по меньшей мере 250 российских срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Корреспонденты WP побывали в одной из украинских тюрем, которая находится на северо-востоке страны. Туда направляют тех, кого взяли в плен в Курской области.

Неназванный начальник тюрьмы рассказал журналистам, что за последние десять дней туда доставили 320 россиян, среди которых подавляющее большинство срочников. При этом только около 20% - россияне, которых мобилизовали, и контрактники. Таким образом, число срочников, которые попали в украинскую тюрьму, составляет около 250.

По словам собеседника издания, некоторые из молодых людей были "очень напуганы", когда только прибыли, но с тех пор они адаптировались.

Также WP взяло интервью у россиян, которые попали в плен. Журналисты обратили внимание, что подавляющее большинство пленных не было ранено.

Солдаты РФ рассказали, что с ними хорошо обращаются и оказывают медицинскую помощь, а также кормят три раза в день, питание включает суп, салат и кашу.

Также в тюрьме находились представители Красного Креста, которые навестили военнопленных.

Как рассказали WP срочники Николай и Сергей, 6 августа Украина напала на их военный штаб, а их командиры ушли, не дав указаний, что делать дальше. Они три дня шли по лесам и болотам и спали на холодной земле, а затем вышли к украинским позициям, где их и взяли в плен.

Украинские солдаты проверили их на наличие оружия, а затем дали им еду, воду и сигареты.

"Они подходили, общались, рассказывали свои истории, слушали наши", - рассказал Николай.

При этом в одной из камер тюрьмы, где были солдаты старшего возраста, настроение было более мрачным, пишет WP. Среди них были пограничники и солдаты-контрактники. Почти все мужчины сказали, что украинское вторжение стало для них первым боевым опытом и что ранее их не отправляли в Украину. э

Как рассказал один из пленных, из 60 человек, с которыми он сражался вместе, выжили только четверо или пятеро. Остальные отказались сдаться и были убиты.