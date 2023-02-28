ВСУ показали, как уничтожают противника из дальнобойной системы М270

Украинские военные постоянно защищают территорию Украины и уничтожают врага под Бахмутом, Креминной и Соледаром. В этот раз украинские бойцы использовали систему залпового огня М270.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.
На опубликованном видео бойцы разбознают, что данная установка сверхточная и ее боятся оккупанты. На вооружение украинских военных она попала из западных партнеров.
"Украинские Вооруженные Силы уже далеко не такие, как в начале 2022 года. Высокоточные американские установки М270 сменили старые советские ураганы и смерчи как бьют по площадям. А на замену старым бронированным машинам появились новенькие MaxxPro, Kirpi и многие другие", - сказано в сообщении.
M270 была смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. Однако главное ее отличие от реактивной системы HIMARS в том, что M270 способна выпустить в одном залпе вдвое больше ракет - не 6, а 12. Кроме этого, М270 успевает уехать с места вылета до того, как противник может открыть ответный огонь.
Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику в Донецкой области. В этот раз украинским бойцам удалось обезвредить российскую БМП.
С начала полномасштабной войны украинские военные уже уничтожили более 6630 боевых бронированных машин оккупационной армии.
Также вчера сообщалось, что украинские военные уничтожили одного российского беспилотника ZALA.
Как известно, Россия начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.