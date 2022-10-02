Россия изменила тактику использования дронов-камикадзе в Украине: названа причина

Россия начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Это может быть связано с поставкой Украине Switchblade 600.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm .

"С их помощью ССО РФ пытаются наносить удары по местам, где по их мнению находятся скопления боеприпасов, например, по зеленым ящикам от снарядов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в сообществе, пока неизвестно, сколько у РФ есть "Ланцетов", но их появление на фронте вероятно связано с попыткой командования ВС РФ симметрично отреагировать на новости о поставках Украине так называемых "летучих джавелинов" - Switchblade 600.

"В то же время использование иранских дронов-камикадзе, которые называют "летучими мопедами", носит более массовый характер, россияне их используют по объектам инфраструктуры", - констатируют в InformNapalm.