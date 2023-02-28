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ВСУ ликвидировали еще 550 россиян и три танка: Генштаб обновил потери

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 07:43
ВСУ ликвидировали еще 550 россиян и три танка: Генштаб обновил потери Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

ВСУ за минувшие сутки, 27 февраля, уничтожили еще 550 российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 27 февраля ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 149 240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 3388 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6630 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2383 (+3) ед,
  • РСЗО - 478 (+3) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 300 (+1) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2051 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5252 (+4) ед,
  • специальная техника - 230 (+0).

Напомним, что основные усилия Россия сейчас сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр информировала, что ситуация на фронте сложная. По ее словам, самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении в Донецкой области.

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