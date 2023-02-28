ВСУ ликвидировали еще 550 россиян и три танка: Генштаб обновил потери

ВСУ за минувшие сутки, 27 февраля, уничтожили еще 550 российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 27 февраля ориентировочно составляют:

Напомним, что основные усилия Россия сейчас сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр информировала, что ситуация на фронте сложная. По ее словам, самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении в Донецкой области.

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