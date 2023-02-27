ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только "шахеды". В Генштабе сообщили об уничтожении российского беспилотника ZALA

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 февраля 2023 18:56
Не только "шахеды". В Генштабе сообщили об уничтожении российского беспилотника ZALA Фото: ZALA (wikinews org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные в сутки уничтожили один российский беспилотник ZALA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Украинские военные сбили один беспилотник типа ZALA", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что также украинские бойцы уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа "Шахед-136".

ZALA

Марка российских беспилотных летательных аппаратов, производимая ижевской компанией "ZALA AERO GROUP". В основном имеют малые габариты, но есть модель самолета с размахом крыла 6 м и дальностью полета до 120 км.

Построен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Предназначены для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности (в том числе сложного рельефа местности и водной поверхности), определения степени нанесенного ущерба, обнаружения взрывных устройств, сброса небольших грузов, пограничного контроля, обнаружения нефтяных разливов, обследования состояния ЛЭП и трубопроводов, мониторинг наводнений и других стихийных бедствий.

Напомним, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский беспилотник, который оккупанты называли неуязвимым для украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Россия начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Это может быть связано с поставкой Украине Switchblade 600.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины ПВО Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"