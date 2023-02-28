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ЗСУ показали, як нищать противника із далекобійної системи М270

Фото: Україна отримала від Британії нову партію РСЗВ М270 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові невпинно боронять територію України та нищать ворога під Бахмутом, Кремінною та Соледаром. Цього разу українські бійці використали систему залпового огня М270.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

На опублікованому відео бійці розбовідають, що дана установка є надточною та її бояться окупанти. На озброєння українських військових вона потрапила від західних партнерів.

"Українські Збройні Сили вже далеко не такі, як на початку 2022 року. Високоточні американські установки М270 змінили старі радянські урагани та смерчі як б’ють по площах. А на заміну старим броньованим машинам з’явились новенькі MaxxPro, Kirpi та багато інших", - сказано в повідомленні.

M270 була змонтована на гусеничній базі американської платформи Bradley. Однак головна її відмінність від реактивної системи HIMARS в тому, що M270 здатна випустити в одному залпі вдвічі більше ракет - не 6, а 12. Окрім цього, М270 встигає поїхати з місця вильоту до того, як противник може відкрити вогонь у відповідь.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку на Донеччині. Цього разу українським бійцям вдалося знешкодити російську БМП.

З початку повномасштабної війни українські військові вже знищили понад 6630 бойових броньованих машин окупаційної армії.

Також учора повідомлялося, що українські військові знищили одного російського безпілотника ZALA.

Як відомо, Росія почала активніше використовувати в Україні дрони-камікадзе ZALA "Ланцет-1" та "Ланцет-3".

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