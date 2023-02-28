ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили очередную БМП россиян на восточном направлении (видео)

Новина українською →
Вторник 28 февраля 2023 14:21
ВСУ уничтожили очередную БМП россиян на восточном направлении (видео) Фото: ВСУ уничтожили очередную БМП россиян на восточном направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику на Донбассе. На этот раз украинских бойцам удалось обезвредить российскую БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

"Мощная работа казаков из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев на восточном фронте", - описали видео в ОК "Север".

Напомним, с начала полномасштабной войны украинские военные уже уничтожили более 6630 боевых бронированных машин оккупационной армии.

Также вчера сообщалось, что украинские военные уничтожили один российский беспилотник ZALA.

Как известно, Россия начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Война в Украине Донбасс
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление