ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ усилила разведку на юге Украины, ежедневно враг запускает до 250 дронов

Пятница 03 октября 2025 14:38
UA EN RU
РФ усилила разведку на юге Украины, ежедневно враг запускает до 250 дронов Фото: россияне усилили разведку дронами в областях на юге (pixabay.com)
Автор: Маловичко Юлия

В южных регионах Украины россияне начали применять на 10-15% больше дронов, чем в августе. Речь идет о разведывательных беспилотниках.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

"Ежедневно мы фиксируем у себя на направлении 200-250 разведывательных дронов, часть из которых мы пытаемся сбить/посадить. С тем, что несколько дней подряд было ухудшение погода, их было меньше, а до того противник наращивает этот компонент и постоянно ведет разведку", - сказал Волошин.

РФ применяет дроны против Украины

Как известно, РФ нарастила темпы производства дронов, в результате чего усилила не только разведку, но и атаки на Украину.

Ежедневно Воздушные силы фиксируют прилеты ударных дронов врага, в то же время на фронте РФ использует тысячи беспилотников.

В ответ на такую активность недавно министр обороны Денис Шмыгаль пообещал обеспечить 1000 дронов-перехватчиков в сутки в ближайшее время.

Украинские разведчики тоже активно используют дроны в своих целях против РФ. Более того Украина в собственном производстве дронов применила такие технологии, которыми интересуются в мире.

Например, США хотят позаимствовать опыт Украины в сфере беспилотников. Более того, Украина анонсировала сделку на миллиарды долларов с Вашингтоном, который хочет закупить украинские дроны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дрони
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным