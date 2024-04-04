ВСУ на юге за день уничтожили десятки единиц техники россиян, лодку и пункт запуска дронов

Отмечается, что украинские военные продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации, огневых позициях и тылам захватчиков.

Так, рассказали в Силах обороны, были подтверждены очередные потери врага на Ореховском и Херсонском направлениях за сутки. Они составили:

111 российских оккупантов;

40 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 танк;

18 единиц автобронетехники;

12 артиллерийских систем;

3 гранатометы

2 БпЛА неустановленного типа;

2 станции РЭБ;

1 аэрофотостанция;

1 лодка.

Кроме того, говорится в сообщении, были уничтожены полевой пункт хранения боеприпасов оккупантов, а также пункт запуска БпЛА.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в утренней сводке 4 апреля, украинские защитники только за последние сутки ликвидировали 670 российских захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения потери врага в личном составе составили уже около 445 040 солдат.

Кроме того, воинами ВСУ за минувшие сутки были уничтожены 9 танков, 18 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем противника.

Напомним также, недавно украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. И появилось видео, как защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.

Также ранее бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.