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ВСУ на юге за день уничтожили десятки единиц техники россиян, лодку и пункт запуска дронов

Фото: в Силах обороны назвали потери врага за сутки на юге Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники на юге страны на Ореховском и Херсонском направлениях за сутки ликвидировали более ста российских оккупантов, а также уничтожили десятки единиц военной техники врага, среди которых станции радиоэлектронной борьбы, лодка и пункт запуска беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что украинские военные продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации, огневых позициях и тылам захватчиков.

Так, рассказали в Силах обороны, были подтверждены очередные потери врага на Ореховском и Херсонском направлениях за сутки. Они составили:

  • 111 российских оккупантов;
  • 40 единиц вооружения и военной техники, из них:
  • 1 танк;
  • 18 единиц автобронетехники;
  • 12 артиллерийских систем;
  • 3 гранатометы
  • 2 БпЛА неустановленного типа;
  • 2 станции РЭБ;
  • 1 аэрофотостанция;
  • 1 лодка.

Кроме того, говорится в сообщении, были уничтожены полевой пункт хранения боеприпасов оккупантов, а также пункт запуска БпЛА.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в утренней сводке 4 апреля, украинские защитники только за последние сутки ликвидировали 670 российских захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения потери врага в личном составе составили уже около 445 040 солдат.

Кроме того, воинами ВСУ за минувшие сутки были уничтожены 9 танков, 18 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем противника.

Напомним также, недавно украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. И появилось видео, как защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.

Также ранее бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.

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