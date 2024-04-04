ЗСУ на півдні за день знищили десятки одиниць техніки росіян, човен і пункт запуску дронів

Зазначається, що українські військові продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах загарбників.

Так, розповіли в Силах оборони, були підтверджені чергові втрати ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках за добу. Вони склали:

111 російських окупантів;

40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 танк;

18 одиниць авто-бронетехніки;

12 артилерійських систем;

3 гранатомети

2 БпЛА невстановленого типу;

2 станції РЕБ;

1 аерофотостанція;

1 човен.

Крім того, йдеться в повідомленні, були знищені також польовий пункт зберігання боєприпасів окупантів, а також пункт запуску БпЛА.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у ранковому зведенні 4 квітня, українські захисники лише за останню добу ліквідували 670 російських загарбників. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога в особовому складі склали вже близько 445 040 солдатів.

Крім того, воїнами ЗСУ за минулу добу було знищено 9 танків, 18 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем противника.

Нагадаємо також, нещодавно українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. І з'явилося відео, як захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також раніше бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.