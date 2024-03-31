ua en ru
Вс, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники уничтожили минометный расчет и несколько оккупантов на юге (видео)

Херсонская область, Воскресенье 31 марта 2024 11:34
UA EN RU
Пограничники уничтожили минометный расчет и несколько оккупантов на юге (видео) Фото: пограничники атаковали оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Пограничники применили FPV-дрон, чтобы нанести удар по российским войскам. На опубликованном видео можно увидеть, как защитники с помощью беспилотника обнаружили позицию врага и ударили по ней.

В результате удачной боевой работы в Херсонской области был уничтожен вражеский минометный расчет и несколько оккупантов.

Пограничники отмечают, что потери России уточняются.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Также в конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, из Крынок не возвращается 60-70% штурмовых групп врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Война в Украине Война России против Украины Пограничники
NEWS
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России