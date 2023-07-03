Создали условия для дальнейшего прорыва. Маляр озвучила потери врага за последнюю неделю

Силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожали российские цели высокой приоритетности. Такая работа создает условия для дальнейшего прорыва украинских военных.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram .

"На прошлой неделе Силам обороны удавалось уничтожать вражеские цели высокой приоритетности, в среднем, каждые 70 минут", - заявила она.

По ее словам, за 7 дней было поражено:

94 места скопления войск;

22 зенитно-ракетных комплекса;

19 складов боеприпасов;

7 командных пунктов.

"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", - сообщила Маляр.

Контрнаступление Украины

В Совете национальной безопасности США отмечали, что российские кафиры в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

Отметим, что Силы обороны начали наступательные действия по нескольким направлениям. Сейчас активные бои идут на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, где украинские защитники преуспевают.

В частности, украинские военные продвигаются на востоке, а на юге занимаются выравниванием фронта.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

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