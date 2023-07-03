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В НАТО подсчитали, сколько военной силы РФ задействовала в Украине

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Понедельник 03 июля 2023 15:25
В НАТО подсчитали, сколько военной силы РФ задействовала в Украине Фото: в НАТО подсчитали, сколько военной силы РФ задействовала в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские власти задействовали на войне в Украине почти 90% сухопутных сил. Кремль продолжит восполнять свои потери мобилизованными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, несмотря на значительные потери, российские силы все еще имеют боеспособные "авиацию, флот, кибернетическое и ядерное оружие".

"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги", – рассказал он.

Баур подчеркнул, что россияне действуют "с большой осторожностью и вниманием" в тех районах, непосредственно граничащих с НАТО.

"Они не хотят рисковать конфликтом с нами", – считает он.

Потери врага

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены 34 единицы военной техники противника", - констатировал генерал.

В частности:

  • вертолет Ка-52;
  • 4 танка;
  • 3 ББМ;
  • 2 пушки Д-30;
  • БМ-21 "Град";
  • 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala";
  • пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
  • 2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильная техника;
  • 12 складов боеприпасов врага.

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Оккупанты сосредотачиваются на штурмах на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Тем временем украинские военные наступают на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Защитники имеют определенные успехи.

Аналитики ISW предполагают, что россияне могут взимать под Бахмут силы по другим направлениям из-за наступления украинских войск.

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