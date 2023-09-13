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Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей

Севастополь, Среда 13 сентября 2023 07:47
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Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей Фото: в оккупированном Севастополе в результате удара по морскому заводу были повреждены два корабля (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Севастополе в результате ударов и взрывов с пожаром на территории морского завода в ночь на 13 сентября были повреждены как минимум два корабля российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что этой ночью был нанесен "удар десятью крылатыми ракетами" по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, а также "тремя безэкипажными катерами по группе кораблей Черноморского флота на переходе морем".

В этой атаке российское Минобороны обвиняет Украину.

Также в заявлении рассказывается о якобы сбитии 7 ракет средствами ПВО, а также уничтожении всех морских БПЛА патрульным кораблем оккупантов "Василий Быков".

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", - рассказали в Минобороны РФ.

Мощные взрывы в Севастополе ночью 13 сентября

Напомним, что этой ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы - на месте поднялся пожар в районе Южной бухты - в районе морского завода. Местные жители в сети писали о как минимум семи таких взрывов.

Кроме того, около 3:50 жители Севастополя заявили о повторных взрывах и стрельбе. Местные паблики сообщают о возможной атаке БПЛА. Также сообщалось о сильном пожаре на Корабельной стороне Севастополя.

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Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей
Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей
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