Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей
Во временно оккупированном Севастополе в результате ударов и взрывов с пожаром на территории морского завода в ночь на 13 сентября были повреждены как минимум два корабля российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.
В ведомстве страны-агрессора утверждают, что этой ночью был нанесен "удар десятью крылатыми ракетами" по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, а также "тремя безэкипажными катерами по группе кораблей Черноморского флота на переходе морем".
В этой атаке российское Минобороны обвиняет Украину.
Также в заявлении рассказывается о якобы сбитии 7 ракет средствами ПВО, а также уничтожении всех морских БПЛА патрульным кораблем оккупантов "Василий Быков".
"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", - рассказали в Минобороны РФ.
Мощные взрывы в Севастополе ночью 13 сентября
Напомним, что этой ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы - на месте поднялся пожар в районе Южной бухты - в районе морского завода. Местные жители в сети писали о как минимум семи таких взрывов.
Кроме того, около 3:50 жители Севастополя заявили о повторных взрывах и стрельбе. Местные паблики сообщают о возможной атаке БПЛА. Также сообщалось о сильном пожаре на Корабельной стороне Севастополя.
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