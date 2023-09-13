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Удар по Севастополю. ГУР подтвердило повреждение десантного корабля и подлодки РФ

Севастополь, Среда 13 сентября 2023 09:39
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Удар по Севастополю. ГУР подтвердило повреждение десантного корабля и подлодки РФ Фото: ГУР подтвердило повреждение десантного корабля и подводной лодки РФ (росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В оккупированном Севастополе в результате ночной атаки поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

Об этом в комментарии РБК-Україна рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", - рассказали в разведке.

Удар по Севастополю

Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Минобороны РФ заявило о якобы атаке. Как утверждают россияне, 10 крылатых ракет пытались ударить по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, три из них якобы сбиты.

Кроме того, россияне обвиняют Украину в атаке на корабле Черноморского флота безэкипажнми катерами.

После атаки на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание вспыхнуло в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

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