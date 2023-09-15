ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская бригада полностью разбита: штурмовики подтвердили освобождение Андреевки

Андреевка, Пятница 15 сентября 2023 09:48
UA EN RU
Российская бригада полностью разбита: штурмовики подтвердили освобождение Андреевки Фото: штурмовики подтвердили освобождение Андреевки в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники подтвердили освобождение Андреевки Донецкой области. Штурмовики полностью разбили российскую 72 бригаду вместе с командованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью отдельную штурмовую бригаду в Telegram.

В результате молниеносной операции российский гарнизон в Андреевке был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Украинские штурмовики ликвидировали:

  • начальника бригадной разведки врага;
  • трех комбатов;
  • и почти всю пехоту 72 отдельной мотострелковой бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Как отмечают военные, бои продолжаются, бойцы продолжают закрепляться на новых позициях. Воины Третьей штурмовой подчеркивают, что российская 72 бригада потерпела тотальный провал.

"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", - говорится в сообщении.

Российская бригада полностью разбита: штурмовики подтвердили освобождение Андреевки

скриншот deepstatemap.live

Освобождение Андреевки

Напомним, ранее украинское командование сообщало о продвижении украинских защитников к югу от Бахмута. Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки под Бахмутом, однако информация оказалась преждевременной.

Уже утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение населенного пункта в Донецкой области.

Военные эксперты считают, что вскоре ВСУ освободят и Клещиевку. Больше об этом и других событиях на фронте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна