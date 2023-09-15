ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о деоккупации Андреевки: весомый и очень нужный Украине результат

Киев, Пятница 15 сентября 2023 21:31
UA EN RU
Зеленский о деоккупации Андреевки: весомый и очень нужный Украине результат Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Освобождение села Андреевка Донецкой области от российских оккупантов является очень нужным результатом для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть весомый и очень нужный Украине результат на Бахмутском направлении: наши воины освободили Андреевку. 3-я штурмовая, все задействованные силы, штаб, командующий генерал Сырский (командующий сухопутных войск Александр Сырский - ред.) - ребята, всем вам спасибо", - заявил глава государства.

Он также отметил, что активные действия украинских защитников продолжаются в районе Клещиевки и Курдюмовки. В то же время 36 отдельная бригада морпехов очень мощно действует в районе Опытного и Водяного.

"Район Вербового - наши несгибаемые воины, спасибо! Район Новопрокоповки - молодцы! Горжусь всеми воинами, приближающими нашу победу", - добавил Зеленский.

Деоккупация Андреевки

Напомним, еще вчера, 14 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что наши защитники якобы полностью освободили Андреевку от россиян.

Позже эту информацию опровергли бойцы третьей отдельной штурмовой бригады. Они отмечали, что бои за населенный пункт продолжаются.

Уже сегодня подразделение подтвердило, что Андреевка была деоккупирована.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донецкая область Бахмут Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Суд арестовал нардепа Шуфрича
Суд арестовал нардепа Шуфрича
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна