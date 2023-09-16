ua en ru
Сб, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мла и суровые бои. Военные показали, как освобождали Андреевку

Суббота 16 сентября 2023 14:27
UA EN RU
Мла и суровые бои. Военные показали, как освобождали Андреевку Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники показали видео, которое было снято во время боев за Андреевку Донецкой области. Населенный пункт наши воины освободили 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя - в населенном пункте, который кишит россиянами", - пишет пресс-служба.

Освобождение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наши защитники якобы полностью освободили Андреевку от российский террористов. Впоследствии информация была опровергнута бойцами третьей отдельной штурмовой бригады, которые отметили, что бои за населенный пункт все же продолжаются.

В то же время уже на следующий день подразделение подтвердило деоккупацию Андреевки.

Как отметил президент Владимир Зеленский, освобождение населенного пункта является весомым и нужным Украине результатом на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна