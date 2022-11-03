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ВСУ подняли флаг Украины над одним из сел в Херсонской области (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ подняли флаг Украины над одним из сел в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над селом Малая Сейдеминуха в Херсонской области. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 61 отдельную пехотную степовую бригаду в Facebook.

На видео можно заметить, как военный поднимает украинский флаг над зданием.

Малая Сейдеминуха на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку они работают эффективно и методично.

Также мы писали, что так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

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