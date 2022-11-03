ВСУ подняли флаг Украины над одним из сел в Херсонской области (видео)

Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над селом Малая Сейдеминуха в Херсонской области. В сети появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 61 отдельную пехотную степовую бригаду в Facebook.
На видео можно заметить, как военный поднимает украинский флаг над зданием.
Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку они работают эффективно и методично.
Также мы писали, что так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.
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