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ЗСУ підняли прапор України над одним з сіл Херсонської області (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ підняли прапор України над одним з сіл в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці ЗСУ підняли прапор України над селом Мала Сейдеминуха у Херсонській області. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 61 окрему піхотну степову бригаду у Facebook.

На відео можна побачити, як військовий піднімає український прапор над будинком.

Мала Сейдеминуха на карті (натисніть, щоб збільшити)

Нагадаємо, раніше голова Пентагону Ллойд Остін заявляв , що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки вони працюють ефективно та методично.

Також ми писали, що так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра .

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Херсонська областьЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України