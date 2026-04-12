ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ стягивает силы на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным "перемирием" (видео)

17:20 12.04.2026 Вс
2 мин
Что происходит в оккупированном Мариуполе и куда Россия стягивает резервы?
aimg Сергей Козачук
Фото: оккупанты перебрасывают военную технику из Бердянска в Донецкую область (Getty Images)

Оккупанты массово перебрасывают военную технику с Бердянского направления на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным "перемирием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Читайте также: Россияне убили раненых бойцов Украины после объявления перемирия, - DeepState

Движение военных колонн

По словам Андрющенко, переброска сил происходит открыто. Российские военные используют Мариуполь как транзитный узел для усиления своих подразделений на севере Донецкой области.

"Мариуполь. Пасха. Россияне, пользуясь перемирием, массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области. Не скрываясь", - отметил глава Центра.

Кроме движения техники, зафиксировано развертывание дополнительных пунктов контроля. В частности, на пост-мосту вблизи завода "Азовсталь" установили два новых мобильных блокпоста.

По словам Андрющенко, это "обычное действие перед проходом военных колонн". Сейчас ведется наблюдение за дальнейшим перемещением сил врага.

Нарушение "перемирия" на Пасху

Напомним, несмотря на ожидаемое затишье на праздничные дни, российские войска совершили ряд военных преступлений. В частности, 11 апреля вблизи населенного пункта Ветеринарное на Харьковщине оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных.

Также сообщалось, что в субботу захватчики убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского.

Кроме того, враг атаковал дроном машину "скорой" на Сумщине, в результате чего ранения получили трое медиков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Мариуполь Донецкая область Война в Украине
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой