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В Украине для спецслужб разработали дрон с автоматом (фото)

18:19 16.06.2026 Вт
2 мин
Беспилотник представили на самой большой выставке вооружений
aimg Иван Носальский
В Украине для спецслужб разработали дрон с автоматом (фото) Фото: в Украине появился дрон, который может вести огонь из автомата (militarnyi.com)
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Украинские разработчики создали дрон Drone Squad Fury, который может сбрасывать минометные мины, а также вести по противнику огонь из автомата.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "Милитарному" заявил представитель компании OM Defense Systems.

Новую разработку представили на выставке Eurosatory.

По словам представителя оборонной компании, их беспилотник может использоваться как платформа для разных средств. В частности, на него можно установить как минометные боеприпасы весом до 15 кг, так подвес с автоматом.

Также есть возможность усилить беспилотник различными способами связи, в том числе и терминалом Starlink.

Версия с автоматом была разработана специально для украинских спецслужб. Но должной эффективности она не продемонстрировала.

В Украине для спецслужб разработали дрон с автоматом (фото)Фото: дрон Drone Squad Fury показали на Eurosatory (militarnyi.com)

"Мы сделали, передали им, они испытали, но потом все же перешли к классическому сбросу боеприпасов. Здесь мы больше хотели показать, что можем реализовать на этом дроне практически любое решение", - уточнил представитель OM Defense Systems.

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Новое поколение дронов-перехватчиков

Напомним, ранее в Украине представили новое поколение беспилотников с искусственным интеллектом.

Компания SkyFall разработала дроны-перехватчики P1-SUN Long, способные самостоятельно обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 800 метров.

Система искусственного интеллекта этих БПЛА прошла обучение на основе более 10 тысяч видеозаписей реальных боевых перехватов.

После подтверждения от оператора комплекс автоматически захватывает, настигает и уничтожает объект. На счету модификации P1-SUN Long уже есть десятки подтвержденных поражений российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

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