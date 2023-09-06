ВСУ за последние сутки ликвидировали почти 300 оккупантов на Таврическом направлении

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В направлении Роботино-Новопрокопка ВСУ имели успех, закрепляющийся на достигнутых рубежах. А также наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляют перемещение подразделений и войск, применяют резервы.

В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных ударов, провел 15 боевых столкновений. Кроме того, россияне совершили 808 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пункта, среди них Новоалександровка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пункта, среди них Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационных ударов в районах Мала Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пункта, среди них Красная Криница, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1435 огневых задач.

Общие потери врага составили 273 человека (безвозвратные - 65, раненые - 207, плен - 1).

Наши защитники уничтожили 18 единиц военной техники россиян. В частности, 3 танка, 1 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 2 ПТРК, 2 БПЛА и 4 единицы автомобильной техники.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 3 склада боеприпасов и 1 опорный пункт врага.

Ситуация на фронте и утраты РФ в войне

По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также, продвинулись в районе Работино и северо-западнее Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом российская армия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла около 266 290 военных. Также ВСУ уничтожили 36 артсистем, 8 танков и 12 ББМ врага.