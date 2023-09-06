Украинские войска продвинулись на нескольких направлениях: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также, продвинулись в районе Роботиного и к северо-западу от Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Новоегоровки и Белогоровки. Российский агрегатор новостей утверждал, что силы РФ якобы продвинулись вблизи Синьковки и Петропавловки.

Российские источники утверждали, что 5 сентября украинские войска проводили наступательные действия вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 5 сентября вели наступательные действия на Бахмутском направлении. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы преуспели к югу от Андреевки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что украинские войска продвигаются в районе Клищиевки.

Российский "военкор" утверждал, что украинским войскам удалось продвинуться в западную часть Клищиевки и взять под контроль неопределенный участок дороги, проходящей через населенный пункт.

Украинский Генштаб заявил, что украинские войска отразили неудачные атаки России севернее Клещиевки. Несколько российских "военкоров" утверждали, что продолжаются позиционные бои вблизи Берховского водохранилища.

Российские войска 5 сентября проводили наступательные операции юго-западнее города Донецка и не делали никаких заявленных или подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российская армия продолжала безуспешные наземные атаки вблизи Марьинки.

"Южная ось"

Российские "военкоры" утверждали, что 5 сентября украинские войска увеличили темп наступательных действий и незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. Они сообщили, что украинские силы совершили обстрелы позиций российской 37-й мотострелковой бригады.

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские силы захватили неопределенные российские позиции в районах Новодонецкого и Новомайорского.

Ходаковский также утверждал, что мощный украинский артиллерийский огонь юго-восточнее Великой Новоселки снижает моральный дух россиян и снижает эффективность российских минных полей в этом районе, поскольку российские саперы не могут установить больше мин.

Военный блоггер из РФ сообщил, что российские силы нуждаются в усилении контрбатарейных возможностей для борьбы с украинской артиллерией.

Российские источники также утверждали, что бои продолжаются вблизи Старомайорского и Урожайного.

Российский "военкор" заявил, что 5 сентября войска РФ совершили неудачную контратаку вблизи Приютного на границе Донецко-Запорожской областей.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что украинские войска продвигались к северо-западу и югу от Роботиного и к северо-западу от Вербового.

Российский военкор утверждал, что украинские войска сохраняют позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но российские силы якобы стабилизировали ситуацию у Голой Пристани.