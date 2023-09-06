ЗСУ за останню добу ліквідували майже 300 окупантів на Таврійському напрямку

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

В напрямку Роботине-Новопрокопівка ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. А також завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснюють переміщення підрозділів та військ, застосовують резерви.

Водночас Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Протягом минулої доби ворог завдав 23 авіаційних ударів, провів 15 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни здійснили 808 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Роботине, Оріхів, Запорізької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Червона Криниця, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1435 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 273 особи (безповоротні - 65, поранені - 207, полон - 1).

Наші захисники також знищили 18 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, 3 танки, 1 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 2 ПТРК, 2 БПЛА та 4 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, українські бійці знищили 3 склади боєприпасів та 1 опорний пункт ворога.

Ситуація на фронті та втрати РФ у війні

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські війська вразили 14 артилерійських засобів противника. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), Збройні сили України 5 вересня досягли успіхів на південь від Андріївки та в районі Кліщіївки. Також, просунулися в районі Роботиного та на північний захід від Вербового. Через потужні артилерійські обстріли ЗСУ окупанти втрачають моральний бойовий дух.

Українські бійці за добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином російська армія з початку повномасштабного вторгнення вже втратила близько 266 290 військових. Також ЗСУ знищили 36 артсистем, 8 танків та 12 ББМ ворога.