Ситуация на фронте сегодня 6 сентября

ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

В течение суток враг нанес 40 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного - Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Карповичи, Гремяч Черниговской области,

Зноб-Новгородское, Стариковое, Покровка, Александровка Сумской области и Шевченко, Старица, Гатище, Плетеновка, Нестерное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крахмального Харьковской области.

Враг продолжает совершать артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Северского, Спорного Донецкой области.

Враг продолжает совершать артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дроновка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника в районах Железнянское, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Артиллерийскии обстрелпи противника подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Новомарково, Бахмут, Ступочки, Белая Гора, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражескии артиллерийскии обстрелпи подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационных ударов в районах Мала Токмачка, Роботино, Орехов, Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Красная Криница, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Михайловка, Гавриловка, Ивановка, Херсон Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 боеприпас и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.