ВСУ в Одесской области сбили вражеский дрон Mohajer-6
Украинские воины сегодня, 21 ноября, в Одесской области уничтожили вражеский разведывательный дрон Mohajer-6.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что разведывательно-ударный БпЛА "Mohajer-6" был уничтожен над морем.
Это результат работы сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".
Mohajer-6
БПЛА иранского производства, способный нести полезную нагрузку для многоспектрального наблюдения и до четырех боеприпасов с высокоточным наведением.
Российская атака на Одесскую область
Сегодня сообщалось о взрывах в Одессе во время воздушной тревоги.
Позже стало известно, что армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области . Пострадала припортовая инфраструктура.
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