ВСУ в Одесской области сбили вражеский дрон Mohajer-6

Украинские воины сегодня, 21 ноября, в Одесской области уничтожили вражеский разведывательный дрон Mohajer-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ .

Отмечается, что разведывательно-ударный БпЛА "Mohajer-6" был уничтожен над морем.

Это результат работы сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".

Mohajer-6

БПЛА иранского производства, способный нести полезную нагрузку для многоспектрального наблюдения и до четырех боеприпасов с высокоточным наведением.

Российская атака на Одесскую область

Сегодня сообщалось о взрывах в Одессе во время воздушной тревоги.

Позже стало известно, что армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области . Пострадала припортовая инфраструктура.